CKD ve RTÜK ortak çalıştay düzenliyor: Gündemde kadına yönelik şiddet var

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı” düzenleyecek. 21 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek olan çalıştayda alanında uzman isimler çözüm önerilerini sıralayacak.

CKD ve RTÜK ortak çalıştay düzenliyor: Gündemde kadına yönelik şiddet var
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Ankara’da 21 Mart’ta, Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde yapılacak çalıştayda, alanında uzman isimler kadına yönelik şiddetle mücadelede medyaya düşen sorumlulukları konuşacak ve çözüm önerilerini sıralayacak.

Daha önce “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu” başlıklı çalışma hazırlayan dernek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile sonuçları paylaşmıştı.

CKD Genel Başkanı Tulin Oygür 18 Kasım 2024 tarihinde yaptıkları ziyarette, Şahin’e görüşlerini aktarmıştı. Oygür, televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddetin sürekli şekilde işlendiğini ve bu durumun şiddeti normalleştirdiğine yönelik toplumda yaygın bir görüş olduğunu vurgulamıştı. “Kadına bakışı ve ahlaki değerleri aşındıran yayıncılık kabul edilemez.” diyen Oygür, bu konunun önemine dikkat çekmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, medyadaki şiddet içerikleriyle mücadele ettiklerini belirterek, alınan yeni kararlarla özellikle gündüz kuşağındaki yayınların niteliğini artırmayı hedeflediklerini söylemişti. Şahin, CKD'nin düzenleyeceği “Kadına Yönelik Şiddet ve Medya” konulu çalıştaya destek vereceklerini ifade etmişti.

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