CKD ve TGB'den annelere destek
HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan ailelere destek çığ gibi büyüyor. Öncü Kadın'ın ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği de anneleri ziyaret edecek. CKD heyeti 7 Eylül'de, TGB ise 8 Eylül Pazar günü Diyarbakır'da olacak. Ziyaretlerin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerden de peş peşe destek açıklamaları geliyor.
GÜNDEM 07.09.2019, 00:21
Türk gençliği, Cumhuriyet kadınları ve şehit aileleri...Terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak isteyen ailelere destek her geçen gün büyüyor.
Öncü Kadın'ın yanı sıra Cumhuriyet Kadınları Derneği de HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etme kararı aldı. CKD heyeti,7 Eylül Cumartesi günü Diyarbakır'da olacak.
CKD'nin ardından 8 Eylül Pazar günü Türkiye Gençlik Birliği de Diyarbakır'a gidecek.
Gençlik, herkesi annelere destek olmaya davet etti.
Annelere şehit aileleri ve gazilerden de destek geldi. HDP'ye ise tepki gösterildi.
ulusal.com.tr
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