CKD ve TGB'den annelere destek

Türk gençliği, Cumhuriyet kadınları ve şehit aileleri...Terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak isteyen ailelere destek her geçen gün büyüyor.



Öncü Kadın'ın yanı sıra Cumhuriyet Kadınları Derneği de HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etme kararı aldı. CKD heyeti,7 Eylül Cumartesi günü Diyarbakır'da olacak.

CKD'nin ardından 8 Eylül Pazar günü Türkiye Gençlik Birliği de Diyarbakır'a gidecek.

Gençlik, herkesi annelere destek olmaya davet etti.

Annelere şehit aileleri ve gazilerden de destek geldi. HDP'ye ise tepki gösterildi.

ulusal.com.tr