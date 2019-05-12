Cumhuriyet Kadınları Derneği, İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı, anneler gününde unutmadı. Kadınlar, Zübeyde Hanım anıtına çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri Anneler Gününde İzmir Karşıyaka Çarşısında toplandılar.



Buradan Zübeyde Hanım anıt mezarlığına yürüyen kadınlar "En Büyük Türk Anası dedikleri Zübeyde Hanımı anneler gününde unutmadılar.



Ulusal Kanal'a konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Doktor Canan Arıtman bütün annelerin anneler gününü kutladı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Pınar Gül kadınları örgütlü mücadeleye davet etti.



Eylem yapılan yürüyüşün ardından Zübeyde hanımın anıtına çelenk konulmasıyla son buldu.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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