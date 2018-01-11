Diyanet'in Medeni Kanun'a aykırı fetvası ve Milli Eğitim'in Atatürk'süz müfredatına karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği eylem yaptı. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giden CKD üyeleri laiklik dışı bu uygulamalar nedeniyle Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Pankart ve dövizlerle Adliye önünde toplandılar. Hem Diyanet hem de Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundular.



Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinde yer alan kız çocukları 9, erkek çocukları da 12 yaşında evlenebilir açıklamasına tepkiler sürüyor.



Tepki çeken bir diğer konu da uzun zamandır tartışılan Milli Eğitim müfredatından Atatürk konularının azaltılması...



Cumhuriyet Kadınları Derneği Anadolu yakası şubeleri, tepkiyi bir adım öteye taşıdı. İstanbul Anadolu Adliyesi önünde toplanan Cumhuriyet kadınları önce açıklama yaptı.



Diyanet'in laiklik dışı fetvaları suç olduğu vurgulandı.



CKD üyeleri Atatürk'ün müfredattan azaltılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.



Açıklama sonrası dilekçeyle Adliye'ye giden kadınlar, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.



ulusal.com.tr