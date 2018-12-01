Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin kuruluş yıl dönümleri, Ankara Konağı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. “Anadolu Bacılarından Cumhuriyet Kadınlarına” adlı buluşmada Türk tarihi ve cumhuriyet için kadının önemi vurgulandı.

Başkentte buluştular, Türk Kadınlarına Seçme ve seçilme hakkı verilmesini ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin kurulmasını birlikte kutladılar.



Ankara Kulübü Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinliğe ilgi büyüktü.



CKD Genel Başkanı Canan Arıtman, çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek Türk devriminde kadının önemini vurguladı.



Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan da etkinliğin konuşmacıları arasındaydı.



Ankara Konağı’nda düzenlenen buluşmada, Müzik Eğitimcileri Derneği Mandolin Topluluğu’nun dinletisi büyük beğeni topladı.



MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam da bir Anadolu sazı olan Mandolin’i yeniden yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.





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