CNN International, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.

CNN International'a konuşan Türk güvenlik kaynakları, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra bedeninin parçalara ayrıldığını öne sürdü.



Bir Türk yetkilinin CNN'e verdiği demeçte, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nin iki hafta önce İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı öğrenildi.



Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayıran isim belli dolu

Al-Jazeera’ya konuşan Türk kaynak ise "Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy ayırdı" dedi.



Associated Press haber ajansı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Üst düzey Türk yetkiliye dayandırılan haberde, polisin konsolosluk binasında yaptığı aramada Suudi gazetecinin binada öldürüldüğüne dair kesin kanıt bulduğu ifade edildi.



Yetkilinin konuyla ilgili daha fazla detay vermediği ifade edildi.