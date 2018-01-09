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Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğunluk

 Suriye'ye yönelik geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgeye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemeleri taşıyan ve çimento ile çeşitli malzemelerin yüklendiği tırlar, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından güvenli bölgeye naklediliyor.

Sınır kapısı önündeki yaklaşık 250 tır, Suriye'ye geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Tır şoförü Mevlüt Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çobanbey Gümrük Kapısı'nın yeni açıldığı için bazı eksiklikler bulunduğunu ve bu yüzden bazı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Cumartesi gününden bu yana sırada beklediğini anlatan Arıkan, şunları kaydetti:
"Bu kapıyı açtığı için Allah devletimizden razı olsun. Yalnız biraz sıkıntılarımız var, bunların giderilmesi için büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Burada yaklaşık 250 araç var. Cumartesi gününden buyana bekliyoruz, park alanımız yok, gidebileceğimiz bir lavabo dahi yok. Yiyecek içecek alabileceğimiz bir yer yok. Girişler çıkışlar çok sınırlı bu durumun düzeltilmesini istiyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #tır yoğunluğu #Kilis Çobanbey Sınır Kapısı #Fırat Kalkanı Harekâtı
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