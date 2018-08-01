Kastamonu'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtayın bozma ilamının ardından yargılandığı davada 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da 5 yıl önce 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanığa, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 25 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol K. (23) ile avukatı katıldı. Sanık, savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürdü.



Mahkeme heyeti Yargıtayın bozma kararına direnerek sanığı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kent merkezine bağlı bir köyde, 2013 yılının Ağustos ayında o dönem 18 yaşında olan Şenol K. hakkında 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl 3 ay, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan cezalandırılamayacağı gerekçesiyle kararı bozmuştu.