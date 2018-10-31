Vatan Partisi öncülüğünde yapılacak "Çocuk cinsel istismarıyla mücadele" konferansının hazırlıkları sürüyor. 3 Kasım Cumartesi günü Türk-İş Konferans Salonu'ndaki toplantıda, çocuklara yönelik cinsel saldırının toplumsal, siyasi ve hukuki boyutu ele alınacak. Alanında uzman isimlerin katılacağı konferansın sonuç bildirgesi ilgili bakanlıklara da gönderilecek.

Çocuğa yönelik cinsel istismarın toplumsal, siyasi ve hukuki boyutu ele alınacak. İstismarla mücadelenin planı oluşturulacak.



Vatan Partisi Öncü Kadın'ın düzenleyeceği "Çocuk cinsel istismarıyla mücadele" konferansının son hazırlıkları yapılıyor.



3 Kasım Cumartesi günü Türk-İş Konferans Salonu'ndaki 4 oturumdan oluşacak toplantıda alanında uzman isimler bir araya gelecek.



Konferansta, CKD Genel Başkanı Canan Arıtman, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri İlkay Akkaya, Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu, Prof. Dr İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Işıl Bulut, Prof. Dr. Dilek Gözütok, Prof. Dr. Elif Gökçearslan, Avukatlar Nuriye Kadan, Türkay Asma ve Aşkın Yaşar Topuzoğlu, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalaman ve Ulusal Kanal Sunucusu Seda Anık farklı alanlarda konuşmacılara hitap edecek.



İstismara karşı mücadele yöntemlerinin tartışılacağı toplantıda , istismarın toplumsal, kültürel ve hukuki boyutu da ele alınacak.



Halka açık olacak konferansın sonunda yayınlanacak bildiri, ilgili bakanlıklara ve Meclis'teki komisyonlara gönderilecek.





HABER:DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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