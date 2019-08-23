Kırıkkale'de, F.B, Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emine Bulut'un vefatından önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Sosyal medyada olaya binlerce kez tepki gösterildi. #EmineBulut etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi

Kırıkkale'de boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.



Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı eski eşi Emine Bulut'u (38) boğazından bıçaklayarak öldüren F.B'nin (43), emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



F.B, Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



"ANNE LÜTFEN ÖLME"



Emine Bulut'un saldırının hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı.



Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.



Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı.



ulusal.com.tr