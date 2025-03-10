Çocuk istismarı görüntülerine büyük tepki: Bakanlık harekete geçti!

Çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan baba, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuklar devlet korumasına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın tespit edilmesinin ardından ilgili birimlerin hızla harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu video sonrası adres tespiti yapılmış, il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleriyle koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürece müdahil olup olayın yakın takipçisi olacağız."

Olayın ardından yetkililer sürecin titizlikle yürütüleceğini vurgularken, kamuoyunda büyük tepkiye yol açan görüntülerle ilgili soruşturmanın derinleştirileceği ifade edildi.