Aref'in panzehir tedavisi ne kadar daha sürek?
Aref'in panzehir tedavisi ne kadar daha sürek?
Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı
Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu

Çocuk istismarı ile mücadele

Vatan Partisi Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuk istismarı ile mücadele toplantıları düzenledi. Toplantılara hukukçular, eğitimciler, sosyologlar, psikiyatristler, gazeteciler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Hazırlanan sonuç bildirgesi ise büyük bir çalıştay ile açıklanacak...

Çocuk istismarı ile mücadele

Kadınlar çocuk istismarı ile mücadele için kolları sıvadı. 

Vatan Partisi öncülüğünde atölye çalışması başlatan kadınlar İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de toplandı. 

Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Merkezi'nin düzenlendiği etkinlikle atölye çalışması yapıldı. 

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Canan Arıtman ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği genel Başkanı Tülin Erarslan da toplantıya katılan isimler arasındaydı. 

Toplantıların ardından, atölye çalışmalarının sonuçları toplarak, Ankara'da konunun uzmanlarıyla çalıştay yapma kararı çıktı. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #vatan partisi #ankara #istanbul #izmir #çocuk istismarı #mücadele #çalıştay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.