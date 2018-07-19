Vatan Partisi Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuk istismarı ile mücadele toplantıları düzenledi. Toplantılara hukukçular, eğitimciler, sosyologlar, psikiyatristler, gazeteciler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Hazırlanan sonuç bildirgesi ise büyük bir çalıştay ile açıklanacak...

Kadınlar çocuk istismarı ile mücadele için kolları sıvadı.



Vatan Partisi öncülüğünde atölye çalışması başlatan kadınlar İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de toplandı.



Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Merkezi'nin düzenlendiği etkinlikle atölye çalışması yapıldı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Canan Arıtman ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği genel Başkanı Tülin Erarslan da toplantıya katılan isimler arasındaydı.



Toplantıların ardından, atölye çalışmalarının sonuçları toplarak, Ankara'da konunun uzmanlarıyla çalıştay yapma kararı çıktı.



ulusal.com.tr



