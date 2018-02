Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, çocuk istismarına karşı cezai yaptırımların masada olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin katılımıyla 5. İslam Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında Fas’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocuk istismarıyla mücadelede cezai yaptırımların masada olduğunu belirten Kaya, "Yarın (bugün) Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başkanlığında bakanlığımızdan 6 yetkilinin katılacağı bir komisyon toplantısı düzenleyeceğiz. Bakanlar kurulunda da konuyu gündeme getirdik, değerlendirmelerde bulunduk. Bu konuda cezai yaptırımların tekrar gözden geçirileceği bir toplantı olacak." dedi.

Kimyasal kastrasyonun (Kimyasal hadım) gündemde olduğunu aktaran Kaya, "Burada kişilerin sürekli cinselliklerinin bastırılması söz konusu değil, gündemde olan konu tıbbi tedavi ile geçici süreli baskılama. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanlığımız daha önce bir yönetmelikle bu konuda bir çalışma başlatmıştı. Danıştay’ın yönetmeliği durdurması ile yeniden bakanımızda yaptığımız değerlendirme sonucu tekrar bu çalışmayı başlattık." bilgisini paylaştı.



Çocuk istismarına karşı herkes el ele vermeli

Kimyasal kastrasyonun çocuk istismarı ile mücadeledeki cezalardan sadece biri olduğuna dikkati çeken Kaya, "Burada eğitimle birlikte farkındalık oluşturma çalışmaları var. Cezaların artırılmasının ötesinde toplumun tüm kesimlerinin katılım ve desteğiyle her türlü ihmal ve istismara karşı sıfır toleransla mücadele çalışmaları var. İnşallah, ben inanıyorum ki, Türk milleti olarak, medeniyet geleneğimizde asla ve asla yeri bulunmayan bu konu ile kuvvetli bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Hiçbir çocuğun en ufak bir ihmal ve istismara maruz kalmasını istemeyiz ve bunu kabul edemeyiz. Çocuklarımızı her türlü ihmalden ve istismardan koruyacağız." diyen Kaya, "Her çocuğumuz bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz demektir. Bütün çocuklarımızı geleceğe çok güçlü bir şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun için aile bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar var. Diğer tüm paydaşlarımızla beraber 81 milyon el ele vererek bu çalışmaları daha da arttıracağız." ifadesini kullandı.



Çocuk istismarına karşı "mahremiyet eğitimi"

Çocukları ihmal ve istismardan korumak için ilk öğretim müfredatına "mahremiyet eğitimleri" dersi koyduklarını ve bu konuda çocukların eğitilmesi ile birlikte, istismara uğrayan çocuğun ilk günlerden itibaren konuyu yakınlarına ve ailesine aktarmasının çok önemli olduğunu belirten Kaya, "Onun için ebeveynleri çocuk eğitimi noktasında eğitiyoruz. Geçen yıl 800 bine yakın aileye, 'aile eğitim programı' kapsamında eğittik. Anne ve babaların çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurmasını istiyoruz. Müfredata koyduğumuz 'mahremiyet eğitimi' ile çocukların bedenlerini tanımalarına ve iyi dokunuş ile kötü dokunuşun ayırt edilmesine yardımcı oluyoruz." dedi.

Çocuk istismarıyla mücadelede medyanın kullandığı dil çok önemli

Çocuk istismarı ile mücadelede medyada kullanılan dilin çok önemli olduğunu ve bu konuda medyadan beklentisinin olduğunu belirten Kaya, "Cinsel istismar vakalarında medyanın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Ailelerin ilerleyen dönemdeki hayatını etkileyecek şekilde haberlerin tekrar tekrar kötü bir dil ile verilmesi gerçekten endişe verici" olduğunu vurguladı.

Bakan Kaya, Çocuk istismarıyla mücadelede toplumun tüm kesimiyle birlikte ortak hareket ederek verilen mücadeleden olumlu bir netice alınacağını kaydetti.