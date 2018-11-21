Pendik'te çocuk parkında, 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos'ta, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan B.B. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kız çocuğu H.D'nin bir site içerisinde bulunan çocuk parkında arkadaşları ile oynadığı, şüpheli B.B'nin de aynı siteye yakın ve bitişik olan binada ikamet ettiği anlatıldı.



İddianamede, B.B'nin, sitenin parkında oynayan çocukları gürültü yapmamaları yönünde uyardığı kaydedilerek, çocukların aynı alanda yine oynamaya devam etmeleri üzerine şüphelinin evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu aktarıldı.



Bir süre sonra H.D'nin evine gittiği, annesine sırtının acıdığını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, çocuğun acilen Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü, sırtında bulunan kurşunun ise çıkartılamadığı belirtildi.



Şüphelinin camında bulunan sineklik delinmiş



İddianamede, B.B'nin suç tarihinde "yaralama" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından tutuklandığı hatırlatılarak, şüphelinin evinde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı belirtilen silahın bulunamadığı vurgulandı.



İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ise şüphelinin evinin penceresindeki sinekliğin delindiği, pencerenin önündeki beton duvarda sıyrılmış kırık beton izlerinin tespit edildiği, B.B'nin bulunduğu yer ile H.D'nin vurulduğu mesafenin ise 4,67 metre olduğu aktarıldı.



İddianamede, H.D'nin vücudundaki kurşun ve yabancı maddenin daha sonra yapılan operasyonla çıkarıldığı ve incelenmek üzere İstanbul Kriminal Laboratuvarı'na gönderildiği belirtildi.



H.D'nin hastanedeki tedavisine ilişkin İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün verdiği raporda ise yumuşak doku seyirli ateşli silah yaralanmasının, kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı ancak yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte de olmadığı, duyu ve organlarının işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesine yol açmadığı, vücudunda kemik kırığına rastlanmadığı anlatıldı.



"Çocuklara sinirlendiği için sonucunu düşünmeden ateş etmiş"



İddianamede, toplanan delillere göre şüpheli B.B'nin 4,67 metre mesafeden elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden H,D'yi hedef alarak ateş ettiği, sinekliğin delindiği ve beton zemine çarpıp çocuğa isabet ederek raporda belirtilen şekilde yaraladığı kaydedildi.



Şüphelinin ses çıkararak oynayan çocuklara sinirlendiğinden sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı taşıdığı kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, saçma tanesinin belirtilen yere çarpması sonucu hızının azaldığı, çocuğun sırtına isabet etmişse de teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı vurgulandı.



İddianamede, bu kapsamda şüpheli B.B'nin "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamenin gönderildiği mahkemece kabul edilmesi halinde şüpheli B.B. hakim karşısına çıkacak.