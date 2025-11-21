Çocuk psikiyatrisinde akılalmaz vurgun! Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da faaliyet gösteren Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi biriminde gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın odağında, hastaların muayene edilmemiş olmasına rağmen tedavi görmüş gibi gösterilerek sahte reçeteler düzenlenmesi ve bu işlemler sonucunda SGK’nın 112 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası bulunuyor. Başsavcılık kararıyla gözaltına alınması talimatı verilen 7 şüpheliden 6'sı emniyet birimleri tarafından yakalanırken, bir kişinin firari durumda olduğu bilgisi edinildi.

MEDULA SİSTEMİ DIŞINDA MUAYENE VE KİŞİSEL VERİ İHLALİ

Soruşturma, 2017 ile 2021 yılları arasında hastanede görevli bir doktorun öncülüğünde diğer doktorların da dâhil olduğu iddia edilen usulsüzlükleri mercek altına aldı. İddialara göre, bazı hastalar Medula sistemine kayıt yapılmaksızın muayene edilmiş gibi gösterilerek, aralarında kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların da bulunduğu çok sayıda sahte reçete hazırlandı.

Yürütülen soruşturma, Çocuk Psikiyatrisi bölümündeki bu doktorun liderliğinde, diğer hekimlerin de sisteme giriş yapmadan hasta muayene işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Ayrıca, Medula sistemi dışındaki bu muayene süreçlerinde, hastaların kişisel verilerinin ele geçirilerek paylaşıldığı belirlendi.

Yapılan araştırmalar, usulsüzlüklerin boyutunu gözler önüne serdi. SGK'dan provizyon alamayan hastalara, doktorların kendi özel ve şahsi kliniklerinde para karşılığı muayene hizmeti verdikleri tespit edildi. Ayrıca hastaneye hiç gelmemiş olan kişilere, 10 günlük muayene tarihi geçmiş hastalara ve hastanede başka branşlarda kaydı bulunmasına rağmen çocuk psikiyatrisi bölümünde kaydı olmayan hastalara dahi usulsüz protokol numaraları oluşturularak reçeteler düzenlendiği anlaşıldı.

Bu usulsüz reçetelerle ilaçların yasa dışı yollarla temin edilerek fatura edilmesi neticesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2017 yılından itibaren 112 milyon TL tutarında bir zarara uğratıldığı belirlendi. Şüphelilerin temin ettikleri ilaçların bir kısmını kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satarak maddi menfaat sağladıkları da tespit edilen bilgiler arasında yer aldı.

GÖZALTI KARARI ÇIKAN ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

Başsavcılık tarafından başlatılan operasyon kapsamında, Balıklı Rum Hastanesi'nde görevli olan Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise 'zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'kamu, kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme' olarak sıralandı.

Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken, 1 şahsın firari konumda olduğu belirlendi. Emniyet birimleri, firari şüphelinin aranması ve şahısların adreslerinde arama çalışmalarına devam ediyor.