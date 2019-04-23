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Çocuklar SİHA Pilotu oldu

Bazı çocuklar ise mehmetçiğin gökyüzündeki gözü Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın pilotu oldu. Öğrencilere simülasyon istasyonlarında hava araçlarının uçuş mantığı ve hareket kabiliyetleri anlatıldı.

Çocuklar SİHA Pilotu oldu

Hayalleri gerçek oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kokpite girdiler, SİHA kullandılar.

Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 17 öğrenci, Keşan ilçesindeki milli İHA ve SİHA üreticisi Baykar'ın SİHA Uçuş Eğitim Merkezi'ne geldi.

Öğrencilere önce İHA ve SİHA'lar hakkında temel bilgiler verildi. Simülasyon istasyonlarında uçuş mantığı ve hareket kabiliyetleri anlatıldı.

Ardından SİHA'yı uçuş pistinde yakından inceleyen öğrenciler, Yer Kontrol İstasyonuna alındı. Öğrencilere koordinat ekranları tanıtıldı.

"Konuk pilotlar" deneyimli SİHA pilotlarıyla bir SİHA'yı uçurdu ve aracı kontrol etti.

SİHA'nın havalanışı ve inişini merakla izleyen öğrencilerle eğitmenler hatıra fotoğrafı da çektirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #siha
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