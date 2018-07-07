banner982
Yoksullaşma oranı hızla artıyor...
Yoksullaşma oranı hızla artıyor...
Ünlü yıldız gözaltında
Ünlü yıldız gözaltında
İYİ Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü
İYİ Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü
Rıfat Ilgaz'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı
Rıfat Ilgaz'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı

"Çocuklar uyurken sus çocuklar ölürken susma"

İstanbul Avcılar'da "Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak Benli, çocuğa karşı uygulanan her türlü istismara karşı olduğunu belirtti.

"Çocuklar uyurken sus çocuklar ölürken susma"

Diyerek çıktılar yola... Tepkilerini dile getirdiler...

Avcılar Belediyesi, "Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma" sloganıyla Marmara Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, "Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma", "Çocuklara dokunma" sloganları attı.

Çocukların ön sıralarda bulunduğu yürüyüşte çocuklar elleriyle "dur" işareti yaparak tepkilerini ortaya koydu.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çocuğa karşı uygulanan her türlü istismara karşı olduğunu belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avcılar #çocuk istismarı #protesto
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.