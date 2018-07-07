Diyerek çıktılar yola... Tepkilerini dile getirdiler...
Avcılar Belediyesi, "Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma" sloganıyla Marmara Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.
Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, "Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma", "Çocuklara dokunma" sloganları attı.
Çocukların ön sıralarda bulunduğu yürüyüşte çocuklar elleriyle "dur" işareti yaparak tepkilerini ortaya koydu.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çocuğa karşı uygulanan her türlü istismara karşı olduğunu belirtti.
ulusal.com.tr
İstanbul Avcılar'da "Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak Benli, çocuğa karşı uygulanan her türlü istismara karşı olduğunu belirtti.
Diyerek çıktılar yola... Tepkilerini dile getirdiler...