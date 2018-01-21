Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı propaganda yapmaya çalıştığı sırada, çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele verdi.

Terör örgütü PKK’nın yayın organı olarak bilinen sözde haber ajansının sitesinde, Afrin'deki teröristlere moral vermek amacıyla propaganda videosu paylaşıldı.



Videoda terör örgütü mensubu olarak yansıtılan eli silahlı iki kız çocuğu ile başlarındaki bir kadın terörist gösteriliyor. Görüntüde çocuklardan birinin konuşurken oldukça tedirgin olduğu dikkati çekiyor. Kız çocuğu, Afrin'i savunmanın zor olduğunu söylüyor.







Mikrofon uzatılan diğer kız çocuğu daha önce örgütün Deyrizor'da IŞİD'e karşı saldırılarına katıldığını anlatıyor.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayda almıştı.



Paniğe kapılan örgüt, çocukları zorla silah altına alma eylemlerini artırdı

Türkiye'nin Afrin operasyonu hazırlığı sırasında paniğe kapılan örgüt, çocukları zorla silah altına alma eylemlerini artırmıştı.



TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen toplam 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.



Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.