Çocukların dijital güvenliği için 4 bakanlıktan ortak eylem planı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı hedefleyen "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı 2026-2030" yürürlüğe girdi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı hedefleyen "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı 2026-2030" yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan kapsamlı stratejiye Milli Eğitim, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları da dahil edildi.

DİJİTAL İÇERİK DENETİMİ VE EBEVEYN REHBERLİĞİ

Eylem planı çerçevesinde çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun dijital içeriklere erişimini sağlamak amacıyla ebeveynler, bakım verenler ve eğitimcilere yönelik rehberlik mekanizmaları kuruluyor. Dijital güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konularında toplumsal farkındalık çalışmalarına öncelik verilirken, sosyal medya platformları ve dijital oyun sağlayıcılarına yönelik mevzuatın uluslararası örnekler ışığında güncellenmesi hedefleniyor. Eğitim programlarıyla desteklenecek olan süreçte, dijital tehditlere karşı erken müdahale kapasitesinin artırılması planlanıyor.

SOSYAL FAALİYETLER VE GELİŞİM ODAKLI DESTEK MEKANİZMALARI

Çocukların ekran bağımlılığını azaltmak ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerin artırılması stratejinin temel ayaklarından birini oluşturuyor. Aile yapısını koruyan, çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimine katkı sağlayan "çocuk dostu" yapımların teşvik edilmesi için yeni finansal ve idari destek mekanizmaları devreye alınacak. Dört bakanlığın koordinasyonunda yürütülecek olan bu seferberlikle, çocukların dijital risklerden arındırılmış güvenli bir sosyal çevrede yetişmeleri hedefleniyor.

