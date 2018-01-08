Manisa'da başlatılan "Çocuktan gelin olmaz" projesi kapsamında 600 iş yerine "Bu işyerinde 18 yaş altı çocukların gelin başı ve damat tıraşı yapılamaz" afişleri asıldı

MANİSA (AA) - Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Manisa Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuktan gelin olmaz" projesi kapsamında 600 iş yerine "Bu iş yerinde 18 yaş altı çocukların gelin başı ve damat tıraşı yapılamaz" afişleri asıldı.



Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Berberler ve Kuaförler Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Çocuk gelinlerin engellenmesi konusunda berber ve kuaförler dışında toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade eden Arslan, "Burada kimliğine bakmak ve yaşını sormaktansa, algı oluşturma istiyoruz. Çocuk evliliklerinin, çocuk gelinlerin önüne geçmek ve toplumda bunun öne çıkmasını sağlamak istiyoruz. Berberler ve kuaförlerimiz bu konuda bize katkı sağlayacak" diye konuştu.



Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu da toplam 600 iş yerine afiş asıldığını belirterek, "Çocuk gelinlere her zaman karşı çıkıyoruz. Bunun için Berberler Odası olarak böyle bir karar aldık. Baroda aldığımız karar destek vermeleri bizi mutlu etti. Biz daha önce berberlerimize çocuk gelinlerin kuaförlere alınmaması konusunda bilgilendirme yapmıştık. Şimdi bununla ilgili Baro ile birlikte yürüttüğümüz ortak çalışma ile broşür ve afiş dağıttık." dedi.

Komisyonu Başkanı Gözde Pasin de Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi ve iç hukuktaki düzenlemelere göre 18 yaşını tamamlamamış herkesin çocuk sayıldığını hatırlattı.

Bilimsel verilerle belirlenmeye çalışılan evlilik yaşı Türkiye'de Medeni Kanun'un 124. maddesinde "Kadın ve erkekler için 16 yaşından küçükler hiçbir şekilde evlenemezler, 17 yaşını doldurmuş kişiler ise ancak yasal temsilcilerinin insiyle" şeklinde düzenlendiğini belirten Pasin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi şehrimizde de reşit olmayan çocukların evliliklerine rastlanılmaktadır. Bugün burada Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası iş birliğiyle 18 yaşından küçük çocukların kuaförlerde gelin başı ve damat tıraşı yapılmaması için bir akımın öncüsü oluyoruz. Çocuklarımızın istismarına dur demek için, yasal zemin düzleminde buluşabilmek adına tüm berberler ve kuaförleri 18 yaş altı çocuklara gelin başı ve damat tıraşı yapmamaları çağrısında bulunuyoruz."

Basın toplantısının ardından proje kapsamında, berber ve kuaförlerin camlarına, üzerinde "Bu işyerinde 18 yaş altı çocukların gelin başı ve damat tıraşı yapılamaz" yazılı afişler asıldı.