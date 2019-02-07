Hindistan Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth çok kutuplu dünya mesajı verdi. Türkiye ile Hindistan'ın yeni dünya düzeninde doğal ortak olduğunu belirten Hint büyükelçi "NATO gibi kurumların yapıları değiştirilmeli" dedi.

Çok kutuplu dünyaya geçildiğini vurguladı. NATO'nun yeniden yapılandırılmasını istedi.



Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth çok kutuplu dünya mesajı verdi.



Ankara'da Uluslararası Sistemde Hindistan ve Türk-Hint İlişkileri masaya yatırıldı.



Konuya ilişkin Stratejik Düşünce Enstitüsü ev sahipliğinde bir panel düzenlendi.



Panelde konuşan Hindistan Ankara Büyükelçisi Kulshreshth önümüzdeki süreçte Türkiye ile Hindistan'ın doğal ortak olacağını söyledi.



Tek kutuplu dünyadan çift kutuplu dünyaya geçildiğini belirten Kulshreshth yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ifade etti.



İki ülke dostluğunun çok eskilere dayandığını kaydeden Büyükelçi, Mustafa Kemal Atatürk ile Hint lider Mahatma Gandi arasında benzerlikler olduğunu belirtti.



Kulshreshth, konuşmasında 2'inci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi kurumların yapılarının da değiştirilmesi gerektiğini savundu.



Panelde konuşmacılara Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı da hitap etti.



Açılış konuşmalarının ardından panel eski Bakan Nabi Avcı'nın katılımıyla devam etti.





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