Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 zanlıdan 23'ü yakalandı. Ankara'da devam eden bir diğer FETÖ soruşturmasında da 19'u aktif görevde 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de yakalama kararı 37 muvazzaf askerden 33'ü gözaltına alındı. Bolu'da da daha önce serbest bırakılan 4 kişi hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Samsun ve Kayseri'de de gözaltılar var

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ByLock kullanıcısı 34 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 34 kişi hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan gözaltı kararı verildi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.



Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



HAVACI ASKERLERE GÖZALTI



Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle örgütle bağlantısı belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.



Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



İZMİR MERKEZLİ OPERASYON



İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından periyodik olarak arandıkları tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 3 albay, 1 binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı olmak üzere 22'si aktif görev yapan 37 askeri personelin, "mahrem imamlar" tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararının çıkarılmasının ardından 15 ilde düzenlediği operasyonda, zanlılardan 33'ünü yakaladı.



Firari 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



BOLU'DA 4 KİŞİYE YENİDEN YAKALAMA



Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.



İtirazın kabul edilmesinin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılanlardan eski askeri öğrenciler E.B. ile U.T'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin savcılık sorguları devam ederken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta FETÖ'nün “askeri yapılanması”na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



SAMSUN MERKEZLİ OPERASYON



Samsun merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, kapatılan bir derneğin üyesi 8 şüpheli ile meslekten ihraç edilen mühendis gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu öne sürülen zanlılar emniyete götürüldü.



KAYSERİ'DE 9 GÖZALTI



Kayseri'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca 7, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



Şüphelileri yakalamak için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri'de 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, O.E, N.T, İ.Y, F.G, F.A.K, A.A, S.A, M.A. ve G.A. yakalandı.



Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.