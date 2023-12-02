Çok Sayıda Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi. İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki teröristler de hedefteydi. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Bitlis merkezli 9 ilde de eş zamanlı kahramanlar operasyonu düzenlendi. 113 adrese yapılan baskınlarda bölücü terör örgütüne mensup 88 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.