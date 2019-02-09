İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda zemine yaklaşıldığı belirtildi. 4'üncü gününde olan çalışmalar sürerken şimdiye kadar toplamda 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Dün gece enkazda hareketli saatler yaşandı. Çalışmalar aralar veriliyordu. Bunun sebebi, hemen çökmenin yaşandığı binanın yanındaki apartmanda bir hasar oldu. Bu da lazerlerle tespit edildi. Zemininde bir titreşim vardı. Bu sebeple de ara ara çalışmalar durduruluyor. Dün gece tekrar bir tehlike yaşandı. Saat 01.00 sıralarında binanın zemininde sismik bir hareketlenme tespit edildi. Çökmenin yaşandığı yerin yanında 11 katlı bir apartman var. Bu bina en riskli olan bina. Zeminde bir sismik hareket tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün İstanbul Tuzla'da programı var. Programı sonrasında Kartal'ı ziyaret eden Erdoğan, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım" diye konuştu. Erdoğan, çöken bina enkazından birkaç kişi daha olduğunu söyledi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı binanın çökmesinin ardından 67 saat geçti. Arama kurtarma çalışmaları 3 güne yakın zamandır sürüyor. Hem acılı bir bekleyiş var hem de hala ümitli bir bekleyişin olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı. Hayatını kaybedenlerinin sayısının 16'ya yükseldiğini, yaralıların sayısının da 14 yaralı olduğunu söylemişti. Bir yaralı taburcu edildi. Diğerleri hastanede tedavi altında. Hayatını kaybedenlerden ikisi 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve Şevval Yıldız.



DÜN GECE ENKAZDA HAREKETLİ SAATLER



Dün gece enkazda hareketli saatler yaşandı. Çalışmalar aralar veriliyordu. Bunun sebebi, hemen çökmenin yaşandığı binanın yanındaki apartmanda bir hasar oldu. Bu da lazerlerle tespit edildi. Zemininde bir titreşim vardı. Bu sebeple de ara ara çalışmalar durduruluyor. Çalışmalar son 67 saattir aralıksız devam etti. Dün gece tekrar bir tehlike yaşandı. Saat 01.00 sıralarında binanın zemininde sismik bir hareketlenme tespit edildi. Çökmenin yaşandığı yerin yanında 11 katlı bir apartman var. Bu bina en riskli olan bina. Zeminde bir sismik hareket tespit edildi. AFAD, AKUT, UMKE, JÖAK, Kızılay ve itfaiye ekipleri enkazın üzerinden tamamen çıkartıldı. Basın mensupları, halk anonslarla bölgeden uzaklaştırıldı. Tekrar lazer cihazlarla bir tespit yapıldı. Bu titreşimler, kısa bir süre telaş yaşandı ve ara verilmesine sebep oldu. Yapılan tespitlerin ardındansa İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte olay yerine geldi. Çalışmalar ara verildikten sonra tekrar devam etti.



ZEMİNE YAKLAŞILDI



Çalışmalar oldukça ilerledi. Enkazda zemine oldukça yaklaşıldı. Ümitli bekleyiş sürüyor.



ERDOĞAN BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul Tuzla'da programı vardı. Programı sonrasında Kartal'ı ziyaret eden Erdoğan bir açıklama yaptı.



Erdoğan şunları söyledi:



"Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Temennimiz o dur ki bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Özellikle buralarda tabii yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdide bir yerel seçime gidiyoruz bütün bunlarda hep söylediğim yatay mimari ve aman dikey mimari değil ve zemin etütlerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapmadan yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır. Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor. Açık söylüyorum, net söylüyorum; 'buralarda oturulması uygun değildir' kanaati oluştuğu takdirde biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm ve değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz"



Erdoğan, çöken bina enkazından birkaç kişi daha olduğunu söyledi.



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