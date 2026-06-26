Çökmekte olan NATO Türkiye'ye fırsat değil, yük getirir!

Küresel sistem, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir jeopolitik kırılmanın tam merkezinden geçiyor. Bir yanda genişleme çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan ancak iç çelişkileri her geçen gün derinleşen Atlantik İttifakı, diğer yanda üretim ve inşa gücünü elinde tutarak yükselen Asya ve Küresel Güney var. Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'nin arifesinde, ittifakın geleceği, ABD hegemonyasının sınırları ve Türkiye'nin bu denklemdeki konumu her zamankinden daha hararetli bir biçimde tartışılıyor. Bu tarihi dönemece ışık tutmak amacıyla, Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi (DÜNYAMER) 26-27 Haziran tarihlerinde “Dünyada Güvenlik ve NATO” konferansını düzenliyor. 26 Haziran 2026 tarihinde DÜNYAMER Başkanı Semih Koray, konferansın açış konuşmasını yaptı.

ATLANTİK SİSTEMİNDE DERİN ÇATLAKLAR VE KURUMLARIN ÇÖKÜŞÜ

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi Başkanı Semih Koray, mevcut uluslararası düzende yaşanan yapısal krizi ve Batı kurumlarındaki çözülmeyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi:

"Uluslararası sistemin kuruluşundan bu yana en üst düzeye tırmanmış yapısal bir krizle karşı karşıyayız. ABD ile Avrupa, İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki geleneksel ilişkilerde her geçen gün yeni bir sarsıntıya tanık oluyoruz. Öyle ki, ABD ve Avrupa ülkeleri kendi içlerinde de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en derin yarılmaları yaşıyorlar. Uluslararası düzlemde yalnızca NATO değil, Atlantik sisteminin işleyişine yön veren bütün kurumlar etkilerini büyük ölçüde yitirmiş durumdadır. Hatırlayın, bundan yirmi yıl önce IMF ve Dünya Bankası Türkiye'nin gündeminde fazlasıyla belirleyiciydi; oysa son on yıldır ülkemizde bu kuruluşların esamesi dahi okunmuyor. Birleşmiş Milletler ise uluslararası çatışmalarda adeta en etkisiz eleman konumuna indirgenmiştir."

ABD'nin, 1990'larda ilan ettiği "yeni dünya düzenini" korumak için bugün kırkı aşkın ülkeye yaptırım uyguladığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bir tehdidin geçerliliği, fiiliyata dökülmesine gerek kalmadan sonuç almasıyla ölçülür. Dolayısıyla bu yoğun yaptırımlar, ABD'nin gücünü değil, artık istediğini yaptıramadığının en somut göstergesidir. İdeolojik düzlemde de durum farksız; bir dönem sistemi birleştiren neoliberalizm çökmüş, kurallara dayalı uluslararası düzen, insan hakları ve serbest piyasa söylemleri inandırıcılığını tamamen yitirmiştir. Bugün, Batı medeniyetini yalnızca dinsel içerik ve çıplak çıkarlar temelinde yeniden tanımlayan ilkel yaklaşımlar yaygınlık kazanmaktadır."

ÇOK KUTUPLU DÜNYA VE NATO'NUN ÇARESİZLİĞİ

Ankara'da toplanacak olan NATO Zirvesi, tam da bahsettiğimiz bu kriz koşulları altında gerçekleşiyor ve Atlantik sistemi içinde yeni bir kırılma noktası oluşturacağına hiç şüphe yok. Kuruluşundan 1990'lara kadar Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'na karşı konumlanan NATO, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle işlevini yitirmedi; tam aksine, ABD hegemonyasını bütün dünyaya yaymanın başlıca aracı haline gelerek hızla genişledi. Ancak dünyanın giderek çok kutuplu bir yapıya evrilmesi, bu hegemonyanın önünü tıkadı. Çok kutupluluğun güçlenmesi, NATO içindeki bazı güçlerin ABD diktalarına boyun eğme konusunda ayak sürmelerine ve merkezkaç kuvvetlerinin güçlenmesine yol açtı.

Dikkat ederseniz, Yugoslavya'nın parçalanması ve Afganistan'ın işgalinden bu yana, NATO artık Amerikan askeri harekâtlarına doğrudan örgüt olarak katılmıyor. Bugün Rusya'nın Ukrayna harekâtı fiilen NATO güçlerine karşı yürütülüyor olmasına rağmen, ittifak bu durumu resmileştirmek yerine vekil güçlere dayanmayı tercih ediyor. Aynı şekilde NATO, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığında da örgüt olarak doğrudan yer almadı.

İsrail, Gazze'deki soykırımı ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "Batı medeniyetinin savunulması" ambalajıyla pazarlamaya çalışsa da, bu değerlerin artık söylem düzeyinde bile savunulması imkânsız hale gelmiştir. Ankara'daki zirvede kuşkusuz NATO'ya yeniden bir "hayat öpücüğü" verilmesinin yolları aranacaktır. Ancak nesnel koşulların ABD hegemonyasını olanaksız kıldığı bir ortamda, bu arayışların çaresiz kalması ve herhangi bir somut formülle sonuçlanmaması kaçınılmazdır.

TÜRKİYE'NİN KONUMU VE YENİ MEDENİYETİN İNŞASI

NATO'da yaşanan bu dağılma ve zayıflamanın, örgüt içinde Türkiye'nin önünü açarak ona yeni fırsatlar sunduğu görüşü son derece büyük ve tehlikeli bir yanılgıdır. Çökmekte olan bir örgütte daha fazla pay sahibi olmak, o çöküşün enkazından daha büyük bir yükü omuzlamak anlamına gelir. Atlantik sistemi açısından NATO'yu, Türkiye'yi kendisine daha sıkı bir biçimde bağlamanın örtüsü olarak kullanmak, muhtemelen dağılmakta olan bu örgüte yüklenen son görev olacaktır.

Ancak küresel tablo umutsuz değil; aksine yeni bir doğuşa gebedir. Dünyada üretim gücünün ağırlık noktası kesin bir biçimde Batı'dan Doğu'ya, Kuzey'den Güney'e kaymış durumdadır ve bu süreç hızlanarak devam etmektedir. İnsanlık bugün yeni bir medeniyete şiddetle ihtiyaç duyuyor. En önemli enerji türü insan enerjisidir ve bir medeniyet, bu enerjiyi açığa çıkarma yetisiyle hayat bulup yükselir. Tarihsel olarak ilerlemenin yegâne ölçütü yıkım değil, yapım gücüdür. Bugün yapım yetisi ve gücü, Doğu'nun ve Güney'in eline geçmiştir. Dolayısıyla yükselmekte olan bu yeni medeniyete, yapıcı güce sahip olanların damga vurması son derece doğaldır. Küresel hegemonyaya karşı mücadelede ve dünya güvenliğinin sağlanmasında da ön cepheyi şüphesiz bizim coğrafyamızın önde gelen ülkeleri oluşturmaktadır.

"İnsanlık Cephesi" Vurgusu

Ancak unutmamalıyız ki insanlığın ortak geleceği; yalnızca Doğu'nun değil Batı'nın, yalnızca Güney'in değil Kuzey'in de meselesidir. Hegemonya özlemlerinin yeni bir dünya savaşını tetiklemesini engellemek için acilen bir "insanlık cephesi" kurulması şarttır. Bu cephenin inşasında, Batı medeniyetinin de geçmişte insanlığa armağan ettiği –bilimin yol göstericiliği gibi– evrensel kazanımlardan en üst düzeyde yararlanmalı ve bu değerleri yeniden insanlığın gelişiminin hizmetine sunmalıyız. Gelecek, ancak bu nesnel gerçeklikler zemininde inşa edilebilir.