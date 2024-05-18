Çöl tozları geri geliyor! Uzman isim açıkladı

Uzmanlar uyarıyor, çöl tozları yeniden geliyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, çöl tozunun, bir hafta boyunca etkili olacağını söyledi, uyarılar yaptı.

Editör: Haber Merkezi

Daha önce Afrika'dan Türkiye'ye ulaşan çöl tozları bir kez daha etkili olacak. Uzmanlar uyardı. Önümüzde 1 haftada yine havanın rengi değişecek.

UZMAN İSİM ÇÖL TOZLARINA KARŞI UYARDI

Açıklamayı Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir yaptı. Açıklamaya göre çöl tozlarının atmosferde çok hızlı hareket ediyor. Türkiye'ye de Kuzey Afrika üzerinden yeni bir çöl tozu geliyor. Çöl tozu 1 hafta boyunca ülkemizde etkili olacak. Haftaya cumartesiden itibaren etkisini kaybedecek.

Pazar günü özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor. Pazartesi de etkisini sürdürecek çöl tozları Salı günü biraz azalacak. Ancak Çarşamba ve Perşembe Türkiye genelinde etkili olacak.

ÇÖZ TOZU SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Çöl tozu sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Havadaki toz yoğunluğunun artması özellikle solunum sıkıntısı olanları etkiliyor.

Yoğun toza maruz kalmak bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

O tarihte çöl tozunun etkisi sona erecek! Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?O tarihte çöl tozunun etkisi sona erecek! Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?Nedir?

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çöl tozu # meteoroloji
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