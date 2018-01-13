Adana'da "Cono Aşireti"ne yönelik dev bir operasyon yapıldı. Aşiret mensuplarının evinde 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi

Adana'da Cono aşireti olarak bilinen kişilere bin kişilik polis ekibiyle şafak baskını yapıldı. Hava destekli operasyonda kişilerin evlerinden çıkanlar polisi şaşkınlığa uğrattı.



Operasyon, "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla yapıldı.



Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu bizzat yönetti. Önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 dron da havadan destek verdi.



Aramalarda, bir evin oturma odasında bulunan gizli bölmeden bir kadın çıktı. Detaylı aramalarda polis, yastık ve kasa içerisinde yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği de buldu.



31'i kadın olmak üzere 46 kişinin eviden dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.



Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyon sonrasında "Kentimizin huzur ve güvenliği için polisimiz 7/24 görev yapıyor." dedi.



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