Çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunmuştu: Zanlılar hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişi tarafından bulunan başsız kadın cesediyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üç şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan bir ceset fark etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde cesedin, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarına ait 8 saatlik görüntüleri saniye saniye inceledi. Yapılan takip sonucunda Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K., Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Soruşturmanın devamında ise diğer şüpheli E.K. gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA TANIŞIP İSTANBUL'A GELMİŞ

Cinayetin arka planına ilişkin detaylar da soruşturma dosyasında yer aldı. Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, şüphelinin bunun üzerine Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliği yapmaya başladığı tespit edildi.

Khakımova'nın Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı, evden çıkarken aile dostları olan E.K.'nın yanına gittiğini söylediği öğrenildi. Kasaplık yaptığı belirtilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında yer alan E.K.'nın de bu bağlantı nedeniyle yakalandığı bildirildi. Maktulün Ümraniye'deki adrese gittiğinde içeride şüpheli D.A.U.T.'nin olduğu, bir süre sonra ise eve G.A.K.'nın geldiği belirlendi.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ederek olayı keskin bir bıçakla gerçekleştirdiğini, ancak bıçağı attığı yeri hatırlamadığını iddia etti.

Polis ekiplerinin tespitine göre; Özbekistan uyruklu iki şüpheli, Ümraniye'den Şişli'ye ticari taksiyle geldi. Ceset parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine atan zanlılar, daha sonra Fatih'te kiraladıkları şoförlü bir araçla havalimanına gitti. Öte yandan maktul Khakımova'nın Fatih'teki evinden çıkıp caddede yürüdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.