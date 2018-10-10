İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Kimya Metalurji Fakültesi arkasındaki çöp koynetnerlarına Atatürk portrelerinin atılmasıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

İdari soruşturma başlatıldı







Açıklamanın tam metni şöyle:



Kimya Metalurji Fakültesi'ndeki İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar sırasında elektrik pano odalarının depo olarak kullanılması ve orada yangın riski oluşturabilecek eşyaların temizlenmesinin gerektiği ilgili birimlere bildirilmiştir. Bu çalışma kapsamında bu mekanın temizliği esnasında orada korunan Atatürk resimlerinin başla bir uere kaldırılması gerekirken çöpe atıldığı Fakülte Dekanlığı tarafından tespit edilmiştir. Kabul edilemez bu durum karşısında Dekanlık ve Genel Sekreterlik tarafından derhal idari soruşturma başlatılmıştır. İTÜ 'nün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı ve Genel Sekreterliği tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilirken; Kimya Metalurji Fakültesi'nde bulunan elektrik pano odasında muhafaza edilen eşyaların, yangın riski oluşturduğu için boşaltıldığını ve orada bulunan Atatürk resimlerinin başka bir yere taşınması gerekirken bir şekilde çöpe atıldığı belirtiliyor.Kimya Metalurji Fakültesi'ndeki İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar sırasında elektrik pano odalarının depo olarak kullanılması ve orada yangın riski oluşturabilecek eşyaların temizlenmesinin gerektiği ilgili birimlere bildirilmiştir. Bu çalışma kapsamında bu mekanın temizliği esnasında orada korunan Atatürk resimlerinin başla bir uere kaldırılması gerekirken çöpe atıldığı Fakülte Dekanlığı tarafından tespit edilmiştir. Kabul edilemez bu durum karşısında Dekanlık ve Genel Sekreterlik tarafından derhal idari soruşturma başlatılmıştır.