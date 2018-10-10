İdari soruşturma başlatıldı
İTÜ'nün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı ve Genel Sekreterliği tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilirken; Kimya Metalurji Fakültesi'nde bulunan elektrik pano odasında muhafaza edilen eşyaların, yangın riski oluşturduğu için boşaltıldığını ve orada bulunan Atatürk resimlerinin başka bir yere taşınması gerekirken bir şekilde çöpe atıldığı belirtiliyor.
Açıklamanın tam metni şöyle:
Kimya Metalurji Fakültesi'ndeki İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar sırasında elektrik pano odalarının depo olarak kullanılması ve orada yangın riski oluşturabilecek eşyaların temizlenmesinin gerektiği ilgili birimlere bildirilmiştir. Bu çalışma kapsamında bu mekanın temizliği esnasında orada korunan Atatürk resimlerinin başla bir uere kaldırılması gerekirken çöpe atıldığı Fakülte Dekanlığı tarafından tespit edilmiştir. Kabul edilemez bu durum karşısında Dekanlık ve Genel Sekreterlik tarafından derhal idari soruşturma başlatılmıştır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Murtaza Tezbiçer. - 4 gün önce
Haaa biz de yedik bu Dekanlık ve Genel Sekreterlik soruşturması hikâyesini... Nasıl olsa bu millet Balık hafızalıdır ..3 gün içinde unutur gider . Sizde temizliğinize. ! kaldığınız yerden devam edersiniz.
gökkurt - 4 gün önce
itü, birak bu kelime oyunlarini, üniversiteye sahip cik.