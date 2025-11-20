Çöpe atılan bebeğin annesi 18 yıl sonra yakalandı: Fail, tanınan iş kadını çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine attığı 18 yıl sonra tespit edilip tutuklanan Emine Nilay Özkan’ın (41), inşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olduğu öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda; lavaboda düşük yaptığı bebeğini nefes almadığı için kutuya koyup çöp kutusuna attığını öne sürdü.

İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı.

PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile Emine Nilay Özkan’ın parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebekle DNA'sı da eşleşen Özkan'ın, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sapanca’da yakalanan Özkan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İnşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olan Emine Nilay Özkan’ın çeşitli STK ve odalarda aktif görev aldığı öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda olay tarihinde yalnız yaşadığını, fazla alkol tükettiğini, birden fazla erkek arkadaşıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını, hamile olduğunu kimseye söylemediğini belirtti.

İfadesinde olay gününü anlatan Özkan; kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini, düşük yaptığını, kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını iddia etti. Korktuğunu söyleyen Özkan, bebeği kutuya koyup çöpe attığını ve olayın yüküyle yıllarca yaşadığını ifade etti.