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Çorlu'da tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrilen trende hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.

Çorlu'da tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Ölen 24 kişiden 12'si Uzunköprü nüfusuna kayıtlı.

Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treni dün saat 17.00’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde devrildi. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşları hastanede teşhis eden yakınları ise büyük acı yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

Etiketler; #tren kazası #Çorlu
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