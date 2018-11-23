Tekirdağ Çorlu’da, 24 kişinin öldüğü ve 341 kişinin de yaralandığı tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı. Trenin içi ve dışındaki kameraların kaydettiği görüntüler facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

8 Temmuz'da Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.



24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri tren içi ve dışı kameralarına ait.



Kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, trenin kokpitindeki 3 güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler eklendi.



Trenin en kısmını gösteren görüntülerde, menfez gibi bir bölgeden geçtikten sonra şiddetli bir sallanma olduğu görülüyor.



Kokpitin içini gösteren kamerada ise makinistin oturduğu koltuktan havaya sıçrayıp yere düştüğü görüntüler yer alıyor.



Yan kamera görüntülerine ise trenin arka vagonlarının devrilmesi yansıyor.



Son bölümünde de yolcuların kendi imkanlarıyla trenden uzaklaştıkları görülüyor.



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