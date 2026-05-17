Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası! 2 polisimiz şehit oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, pazar günü öğleden sonra meydana gelen silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekibi hain bir saldırının hedefi oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası! 2 polisimiz şehit oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İş merkezinde sıkıştırılan saldırganın açtığı ilk ateş sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 kahraman polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA İHBARI KANLI BİTTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin üçüncü katından silahlı kavga yaşandığı yönünde gelen acil ihbar üzerine, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kadrosunda görevli sivil asayiş ekipleri hızla adrese sevk edildi.

İLK ATEŞTE 2 POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Olay yerine ulaşarak binaya giren ve duruma müdahale etmek isteyen sivil polis ekibine, iş merkezindeki şüpheli şahıs tarafından acımasızca ateş açıldı. Saldırganın sıktığı mermilerin hedefi olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Telsizlerden geçilen acil kodlu anonsların ardından bölgeye çok sayıda takviye özel harekat polisi, asayiş ekibi ve ambulans sevk edildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kısa sürede iş merkezini abluka altına alan takviye polis ekipleri, binada barikat kuran şüpheliye "teslim ol" çağrısında bulundu. Saldırganın emniyet güçlerine tekrar silahla karşılık vermesi üzerine operasyon başlatıldı. Çıkan silahlı çatışmada saldırgan, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU: ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından ağır yaralı polis memurları ile yaralı ele geçirilen saldırgan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda doktorların zamanla yarıştığı kahraman polisler, yapılan tüm ameliyat ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

Varlık Barışı'nda tarih belli oldu! Meclis Çarşamba günü bu gündemle açılıyorVarlık Barışı'nda tarih belli oldu! Meclis Çarşamba günü bu gündemle açılıyorGündem
Büyükşehirlerde haftanın ilk günüde su kesintisi: 18 Mayıs su kesintisi listesiBüyükşehirlerde haftanın ilk günüde su kesintisi: 18 Mayıs su kesintisi listesiYurt
Tekirdağ polis şehit
Günün Manşetleri
Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası!
İran - ABD arasında müzakere krizi!
Rasim Ozan Kütahyalı: Operasyon yerinde bir karar
İran Genelkurmayından ABD'ye sert rest
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Uluslararası suç örgütü yöneticisi yakalandı!
Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara darbe!
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!
Sürücüler dikkat! O yollar trafiğe kapatılıyor
Çok Okunanlar
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Meteorolojik uyarı: Yarın sağanak yağış 51 ili vuracak! İşte o iller Meteorolojik uyarı: Yarın sağanak yağış 51 ili vuracak! İşte o iller
Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı! Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı!
17 Mayıs 2026 altın fiyatları fırladı! 17 Mayıs 2026 altın fiyatları fırladı!
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak! Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!