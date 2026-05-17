Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası! 2 polisimiz şehit oldu

İş merkezinde sıkıştırılan saldırganın açtığı ilk ateş sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 kahraman polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İŞ MERKEZİNDE SİLAHLI KAVGA İHBARI KANLI BİTTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin üçüncü katından silahlı kavga yaşandığı yönünde gelen acil ihbar üzerine, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kadrosunda görevli sivil asayiş ekipleri hızla adrese sevk edildi.

İLK ATEŞTE 2 POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Olay yerine ulaşarak binaya giren ve duruma müdahale etmek isteyen sivil polis ekibine, iş merkezindeki şüpheli şahıs tarafından acımasızca ateş açıldı. Saldırganın sıktığı mermilerin hedefi olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Telsizlerden geçilen acil kodlu anonsların ardından bölgeye çok sayıda takviye özel harekat polisi, asayiş ekibi ve ambulans sevk edildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kısa sürede iş merkezini abluka altına alan takviye polis ekipleri, binada barikat kuran şüpheliye "teslim ol" çağrısında bulundu. Saldırganın emniyet güçlerine tekrar silahla karşılık vermesi üzerine operasyon başlatıldı. Çıkan silahlı çatışmada saldırgan, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU: ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından ağır yaralı polis memurları ile yaralı ele geçirilen saldırgan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda doktorların zamanla yarıştığı kahraman polisler, yapılan tüm ameliyat ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."