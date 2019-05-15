banner1005
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Çorum'da 9 muhtarın mazbataları iptal

Yüksek Seçim Kurulu, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 2 mahalle ve 7 köyde seçilen muhtarların mazbatalarını iptal etti. Gerekçe olarak, seçilmeye engel durumlarının olduğu belirtildi.

Çorum'da 9 muhtarın mazbataları iptal

Yüksek Seçim Kurulu, Çorum'da yaptığı inceleme sonucu 9 muhtarın mazbatasını iptal ettirdi.

Sungurlu ilçesine bağlı, Sunguroğlu, Fevzipaşa, Dayıncık, Yenihacılarhanı, Oğlaközü, Küçükincesu, Aşağı Beşpınar, Mahmatlı ve Kaledere köyünde yeniden muhtar seçimleri olacak.

YSK, muhtar adaylarının seçilmeye engel mahkûmiyetlerinin olduğu kanatine vardı. 

Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran'da tekrar seçim yapılmasına karar verildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yüksek seçim kurulu #çorum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.