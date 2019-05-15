Yüksek Seçim Kurulu, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 2 mahalle ve 7 köyde seçilen muhtarların mazbatalarını iptal etti. Gerekçe olarak, seçilmeye engel durumlarının olduğu belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu, Çorum'da yaptığı inceleme sonucu 9 muhtarın mazbatasını iptal ettirdi.



Sungurlu ilçesine bağlı, Sunguroğlu, Fevzipaşa, Dayıncık, Yenihacılarhanı, Oğlaközü, Küçükincesu, Aşağı Beşpınar, Mahmatlı ve Kaledere köyünde yeniden muhtar seçimleri olacak.



YSK, muhtar adaylarının seçilmeye engel mahkûmiyetlerinin olduğu kanatine vardı.



Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran'da tekrar seçim yapılmasına karar verildi.





ulusal.com.tr