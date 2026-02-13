Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonu: 139 milyon liralık vurguna hat sağlayan 7 şüpheli adliyede

Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonu: 139 milyon liralık vurguna hat sağlayan 7 şüpheli adliyede
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı şebekelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Çorum merkezli olmak üzere Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.A, S.T, Y.T, O.D, M.A, R.T. ve F.F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

800 GSM HATTI İLE 48 İLDE VURGUN

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları kandıran dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği tespit edildi. Bu hatlar kullanılarak 48 ilde gerçekleştirilen 160 ayrı dolandırıcılık olayında, vatandaşların toplamda yaklaşık 139 milyon lira dolandırıldığı saptandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından Çorum Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlıların adliyeye girişi sırasında polis ekiplerinin bina çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Şüphelilerin adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

dolandırıcılık çorum operasyon
