Çorum ve Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Çorum ve Ordu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından, şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çorum ve Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-21 Şubat tarihleri arasında ortak bir DEAŞ operasyonu düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonlar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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