Çorum’da DEAŞ’a darbe: 5 şüpheli tutuklandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerine yönelik bir operasyon düzenledi.
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Yapılan çalışmalar sonucu örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çorum Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek ve engellemek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı