Çorum'da korkunç yangın: 100'den fazla kuzu telef oldu, ev ve ahırlar yandı

Çorum’un merkeze bağlı Eskice köyünde mandırada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 100’den fazla kuzu telef oldu. Yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Köyde akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına köylüler ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Telef olan hayvanların sayısının artabileceği belirtiliyor.