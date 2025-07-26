Çorum'da pazar yerine silahlı saldırı: 1’i ağır 8 kişi yaralandı

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan pazar yerine sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

8 KİŞİ YARALANDI, 1’İNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.