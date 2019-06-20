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Cübbeli Ahmet: Cemaatlerin devlette örgütlenmesine karşıyım

İsmailağa Cemaati’nin hocalarından “Cübbeli” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, devlet içinde cemaatlerin örgütlenmesine karşı olduğunu söyledi. Ünlü, bu durumun devlet için tehliKe yaratacağını belirtti.

Cübbeli Ahmet: Cemaatlerin devlette örgütlenmesine karşıyım

Ahmet Mahmut Ünlü'nün Oda TV'ye verdiği röportajın ikinci bölümü yayınlandı.

Röportajda en dikkat çeken kısım devlet cemaat ilişkisi oldu. Ünlü, buna karşı olduğunu Devletin Şeyhi olmayacağını söyledi.

Cübbeli, cemaatlerin devlet için tehlike oluşturduğunu vurguladı. 

Ünlü'ye "FETÖ'nün İsmail Ağa cematine girip girmediği de" soruldu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #İsmailağa Cemaati #ahmet mahmut ünlü
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