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Cübbeli Ahmet Hoca Ulusal Kanal'a konuştu: Vatana hizmet edilen noktada buluşmalıyız

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal'a konuştu. Afganistan'daki FETÖ faaliyetlerinden, cemaat - devlet ilişkilerine geniş bir yelpazede röportaj yaptık. Ünlü'nün en çok üzerinde durduğu konu "Vatan bütünlüğü" oldu. Ünlü bu konuyu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e bakışı üzerinden anlattı. Ünlü bu kez bir kadın gazeteciye; Ulusal Kanal muhabirlerinden Lale Delidağ'a röportaj verdi. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o çok konuşulacak röportajı.

Cübbeli Ahmet Hoca Ulusal Kanal'a konuştu: Vatana hizmet edilen noktada buluşmalıyız

Ahmet Mahmut Ünlü kamuoyunun bildiği isimle Cübbeli Ahmet Hoca, Ulusal Kanal'a konuştu. 

İsmail Ağa Cemaati'nin en dikkat çeken hocalarından olan Ünlü Türkiye siyasetine ilişkin görüşlerini aktardı. 

Ünlü, muhafazakar olmayan kesimlerle olan bakış açısının zaman içinde nasıl değiştiğini anlattı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i uzun süre yanlış bilgiler üzerinden değerlendirdiğini vurguladı. 

Öcalan-Perinçek görüşmesinin arka planı Perinçek'in katıldığı bir programda izlediğini anlatıyor Ünlü. 

Perinçek'in AİHM'deki sözde Ermeni soykırım zaferi de Ünlü'yü etkileyen olayların başında geliyor. 

Ünlü'ye göre farklı kesimler vatan söz konusu olunca bir araya gelmeli. 

Ahmet Mahmut Ünlü, birlik için bütünlük için, aynı cephede buluşmalıyız mesajı veriyor. 



HABER: LALE DELİDAĞ
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #ahmet mahmut ünlü #ulusal kanal
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