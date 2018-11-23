Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yoğun bakımda. Damar tıkanıklığından dolayı ameliyata alınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mamut Ünlü'nün kalp damarlarındaki tıkanıklıktan dolayı ameliyata alındığı ve ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.



İki damarında %80 tıkanıklı olduğu öğrenilen Ahmet Mahmut Ünlü'ye iki tane stent takıldı.



Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:



“Hocaefendi'nin Sağlığı İle İlgili Duyuru!

Allâh-ü Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Kalbinin iki damarında 80 düzeyinde yeniden tıkanıklık oluşmuş, bu yüzden iki tane stent takıldı, fakat damarları çok sert olduğu için beş tane balon yapılmak durumunda kalmakla beraber operasyon başarılı geçti.

Elhamdülillah şimdi kendisi iyidir, biraz yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.

Duâ eden, ilgilenen ve üzülenlere son derece teşekkür ederiz. Allah Teâlâ sizlerin de hayırlı muratlarınızı ihsân eylesin! Âmîn!

Medipol Hastanesi yöneticilerine ve operasyonu yapan Bilal Boztosun hocamıza son derece teşekkür ediyor ve başarılarının devâmını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ediyorum.”