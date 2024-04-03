Cübbeli Ahmet'ten HÜDA PAR'a 'Abdullah Zeydan' tepkisi

Cübbeli Ahmet Hoca, Abdullah Zeydan'a destek açıklaması yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı'ya tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet'ten HÜDA PAR'a 'Abdullah Zeydan' tepkisi
Cübbeli Ahmet'ten HÜDA PAR'a 'Abdullah Zeydan' tepkisi
Editör: Uğur Çam

Van'da Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınması sonrası DEM Partililer bir kaç ilde izinsiz gösteri ve yürüyüş gerçekleştirmiş, çıkan olaylarda kamu zararı oluşmuştu. DEM Partili Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi sonrası siyasiler açıklama yapmıştı. Dikkat çeken bir açıklama da HÜDA PAR'dan gelmişti. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan'a destek açıklaması yapmış, mazbatanın verilmemesini "halk iradesinin gaspı" olarak nitelemişti.

Serkan Ramanlı'nın o açıklamasına kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki geldi. Ünlü sosyal medya hesabından Serkan Ramanlı'nın açıklamasını alıntılayarak, "Hüdapar hakkındaki görüşümüz de maalesef doğru çıktı. Terör sevicilere yazıklar olsun." ifadelerin kullandı.

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