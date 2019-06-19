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Cübbeli'den 'Atatürk' açıklaması

"Cübbeli" lakabı ile bilinen İsmailağa Cemaati hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Kemal Atatürk hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Atatürk düşmanlığı yapanlara seslenen Cübbeli Ahmet "Vatanı kurtarana nasıl düşman olacaksın" dedi "Atatürk'ü sevmemenin ne anlamı var?" diye sordu.

Cübbeli'den 'Atatürk' açıklaması

Cübbeli Ahmet, Mustafa Kemal Atatürk hakkında konuştu. Mustafa Kemal düşmanlarına, "Vatanı kurtarana nasıl düşman olacaksın?" diye seslendi.

İsmailağa Cemaati hocalarından olan ve "Cübbeli" lakabı ile tanınan  Ahmet Mahmut Ünlü Oda Tv'ye açıklamalarda bulundu. 

"Mustafa Kemal'i sevmemenin ne anlamı var" diye sordu Cübbeli Ahmet, Atatürk'ün "vatan savaşından" örnekler verdi.

Mustafa Kemal'in Of'un köyündeki bir Kur'an kursuna verdiği izinden de bahsetti.

Cübbeli, "Atatürk'e düşmanlık yaparak yıpratmanın kimseye faydası yok" dedi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa kemal atatürk
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