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Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
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'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'

Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kaşıkçı cinayetini görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgili suçlanmasına tepki gösterdi. Öte yandan Almanya'dan sonra Fransa'da Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım kararı aldı.

Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 49 gün geride kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen  Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde  Kaşıkçı cinayeti konuşuldu. 

Washington Post gazetesinde yayımlanan haberde, CIA'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı suçlu göstermesine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr tepki gösterdi.

Haberi yalanlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkındaki suçlamaların dayanağı olmadığını biliyoruz ve reddediyoruz. Resmi olarak açıklanmadığı halde herhangi bir dayanağı olmayan iddialar dolaşıyor" dedi.

Ayrıca Cubeyr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerini değerlendirdi. Cubeyr, Erdoğan'ın sözlerinin, Veliaht Prens'i işaret etmediğini söyledi.

Bir taraftandan da cinayet hala aydınlatılmadığı için Suddi Arabsitan'a yaptırımlar devam ediyor.

Almanya'dan sonra Faransa'dan da yaptırım açıklaması geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cemal Kaşıkçı  cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #cemal kaşıkçı #adil el cübeyr #Mevlüt Çavuşoğlu
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