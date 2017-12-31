Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretine ilişkin, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edeceğini belirterek iki liderin ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konuları ve Türkiye-AB ilişkilerini ele alacağını bildirdi.



Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edeceğini kaydederek "Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacak. Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa ile her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekiştiğini vurgulayan Kalın, "Fransa'da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla iş birliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.