Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Ali Çam memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Ali Çam, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.



Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen Ali Çam'ın naaşı, buradan cenaze aracıyla Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü.



Cenaze töreninin yapılacağı Hira Camisinde Çam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Leyla Çam, "Şehitler ölmez vatan bölünmez kuzum" diyerek gözyaşı döktü.



Cenaze törenine Çam'ın yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, İl Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Sancaktar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çam'ın cenazesi Körkuyu Mezarlığında toprağa verildi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Ali Çam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşmüştü.