Cuma namazı kılarken kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti

Cuma namazı için Yeni Cami'ye gelen Hasan Molla, namaz sırasında aniden fenalaştı. İhbar üzerine camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemaatten bir kişi, sağlık ekipleri gelene kadar Molla'ya ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Molla, ambulansla hastaneye götürüldü. Molla, hastanede hayatını kaybetti.