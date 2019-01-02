“İttifak olmazsa olmaz değil” diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, disipline sevk edildi. Samsun İl Başkanı da görevden alındı. MHP'nin kararsı sonrası bir hamle de AKP'den geldi. Yapılan açıklamaya göre Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman açığa alındı, yerine Ersan Aksu görevlendirildi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı’na karşı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.



MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır." dedi.



AKP Samsun İl Başkanı açığa alındı

MHP'nin kararsı sonrası bir hamle de AKP'den geldi. Yapılan açıklamaya göre Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman açığa alındı, yerine Ersan Aksu görevlendirildi





"Ak Parti Samsun İl Başkanı derhal görevden alınmalı"

Twitter'dan açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP Samsun İl Başkanı'nın "MHP’nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim, MHP'nin alacağı tek bir ilçe yok, hepsini biz alırız" sözlerine tepki gösterdi. Enginyurt, "Bu ve bunun benzeri tiplere gülmeyiz, sadece acırız. Hele günü gelsin" diye yazdı.



ulusal.com.tr



