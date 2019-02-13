AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın dışında kalan 49 ilin, yeniden gözden geçirilerek ittifak kapsamına alınacağı öğrenildi. CHP ve HDP’nin güçlü olduğu illerde seçimlere bölünmüş olarak girmek istemeyen Cumhur İttifakı liderleri; içinde Kars'ın da olduğu kentleri mercek altına aldı.

Cumhur İttifakı’nın kapsamı genişliyor, ittifak dışında kalan illerde de ortak aday çıkıyor.



32 şehirde ittifak kararı alan AKP ile MHP’nin, geri kalan 49 ilde de ittifak yapabileceği öğrenildi.



İki partinin hedefi, kayyumlara devredilen HDP belediyelerini ve CHP’nin güçlü olduğu yerleri de kazanabilmek.



Bu kapsamda, ittifak dışında kalan çok sayıda şehir mercek altına alındı.



CHP'nin 2014'te birinci olduğu Çanakkale, Sinop, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Yalova ve Zonguldak'ta ikinci sırada AKP yer alıyor. Bu illerin bir kısmında MHP'nin destek vermesi durumunda iki partinin oy oranı CHP'yi geçiyor.



Cumhur İttifakı'nın odağında HDP'li ve kayyum atanan belediyeler de olacak. Bu illerin içinde MHP'nin 2014 seçimlerinde kıl payı kaçırdığı Iğdır yer alıyor. AKP'nin MHP'yi Iğdır'da desteklemesiyle bu ilde MHP birinci parti oluyor. Kars için de ittifak görüşmelerinin masada olduğu belirtiliyor.



Kayyum atanan belediyelere de formül aranıyor. Bu illerde de "güçlü olanı destekle" formülünün uygulanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda iki partiden birinin adayını geri çekmesi bekleniyor.



İki partinin kampanya süreci boyunca ortak mitingler de düzenleyeceği, bu mitinglerin Ankara, Adana ve İstanbul’da yapılacağı öğrenildi.





ulusal.com.tr